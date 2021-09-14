الدفاع المدني تطلق تحذيراً هامّاً من ’خطر داخل كل منزل’

2021/09/14 | 20:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، تحذيراً بشأن اسطوانات الغازات وكيفية التعامل معها لتجنب المخاطر.

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وأوضحت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة، (14 أيلول 2021)، "كيفية انفجار اسطوانة الغاز"، مبينة أنه "يجب أن نعلم أنه في داخل الاسطوانة تم تحويل الغاز الى سائل بواسطة الضغط من ١٠ الى ١٢ (بار) بحيث تم ضغط كل ٢٧٠ لتر غاز الى لتر سائل داخل الأسطوانة، والضغط داخل الاسطوانة يرتفع كلما ارتفعت درجة الحرارة المحيطة بها، لذلك فأن اسطوانة الغاز تم معالجتها حراريا بحيث لا يمكن ان تنفجر كالقنبلة وينتج عنها شظايا، فقط تتفتح وتتمزق مع بقائها قطعة واحدة".

وتابعت أن "أغلب الانفجارات تحدث جراء تسرب الغاز فترة طويلة مما يتسبب انتشاره داخل المطبخ بنسبة ١٠% واكثر وعند توفر اي شرارة ينفجر المطبخ ويتفرغ منه الهواء فينهار المبنى ومن ثم انفجار الاسطوانة من ارتفاع درجة الحرارة".

وبينت أن "لتر غاز سائل اذا تسرب من الاسطوانة يصبح بهواء المطبخ ٢٧٠ لتر غاز"، وللوقاية يجب اغلاق اسطوانة الغاز ليلا وتفقد الخرطوم ومرابطه (القفائس ) وفحص التسرب بالماء والصابون (رغوة الصابون ) عند التركيب وابعاد الاسطوانة عن الحرارة وعدم قلب الاسطوانة".

وأضافت أنه "اذا تسرب الغاز وتم استشعاره بالاستنشاق" يجب عمل التالي:-

١ – لا تطفئ اي مصدر كهرباء ولا تفتحه

٢ - اغلاق اسطوانة الغاز

٣- فتح الشبابيك والتهوية اللازمة حتى زوال رائحة الغاز

٤- عدم تشغيل مفرغة الهواء إطلاقا اذا كانت لا تعمل اما اذا كانت تعمل فيجب عدم اطفائها

٥- الغاز اكثر كثافة من الهواء فهو موجود فوق الكاشي (البلاط) وبالبالوعات والخزائن السفلية (منهولات) لذلك اسكب الماء بالبالوعات وعلى الكاشي مع فتح المنهولات

٦-اخراج الهاتف النقال (الموبايل) من المطبخ وعدم اجراء مكالمة بالقرب منه .

وأكد البيان أن "الخلاصة هي أن اسطوانة الغاز خطرة ولكنها لا يمكن ان تؤذي او تنفجر الا بالظروف التي ذكرت انفا".

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