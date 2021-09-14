2021/09/14 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن مهاجم نادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء،من تسجيل رقم قياسي جديد بظهوره رقم 177 في مباريات دوري أبطال أوروبا وذلك خلال مباراة فريقه ضد يونج بويز.

ووفقًا للأرقام، فإن رونالدو عادل رقم إيكر كاسياس أسطورة نادي ريال مدريد باعتباره اللاعب الأكثر ظهورًا في تاريخ المسابقة.

ويمتلك رونالدو الفرصة لزيادة رصيده من المشاركات بالبطولة خلال الفترة المقبلة لينفرد ويتربع على عرش أكثر اللاعبين ظهورًا بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يحطم رقما قياسيا جديدا بدوري ابطال اوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يحطم رقما قياسيا جديدا بدوري ابطال اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).