المجلس الوزاري للطاقة يعقد اجتماعاً ويصدر قرارات عدة

2021/09/14 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد المجلس الوزاري للطاقة، الثلاثاء، اجتماعاً واصدر قرارات عدة، منها تطوير مصفاة الشعيبة وتوسيع مصفاة الديوانية.

وقالت وزارة النفط في بيان، إن “المجلس الوزاري للطاقة عقد الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرون لسنة 2021 برئاسة وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، وقد ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول اعماله”.

وأضاف البيان أنه “في قطاع التصفية قرر المجلس الوزاري للطاقة اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل شركة مصافي الجنوب بتطوير مصفاة الشعيبة في محافظة البصرة وتوجيه الجهات المعنية في وزارة النفط بالعمل على اعتماد الاليات والخطوات المناسبة، وبما يؤدي الى تنفيذ خطط التسريع بتنفيذ وأكمال متطلبات انجاز مصفاة كربلاء النفطي بطاقة تكريرية (140الف برميل) باليوم، والتوصية بدراسة الخطوات النهائية لتطوير وتوسيع مصفاة الديوانية”.

وتابع البيان “اما في قطاع توليد الطاقة الكهربائية، فقد قرر المجلس تمديد العمل بصلاحيات فك الاختناقات في منظومات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية”.

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