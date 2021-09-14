الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: القاهرة تؤكد دعمها حل الدولتين

2021/09/14 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال زيارة هي الأولى على هذا المستوى منذ عشر سنوات، في محاولة لإحياء مباحثات السلام.

السيسي وبينيت بحثا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي أعرب عن دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لشعوب المنطقة كافة.

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