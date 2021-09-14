تكليف مدير في مجلس النواب بتسيير عمل مفوضية حقوق الإنسان

2021/09/14 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت رئاسة مجلس النواب تكليف أحد مديري المجلس بتسيير الأمور اليومية لمفوضية حقوق الانسان لحين اختيار مجلس مفوضين جديد.

وبحسب وثيقة حصلت عليها التغيير, فقد تقرر تكليف “بلال كنعان بشير” مدير عام الشؤون الهندسية في مجلس النواب بتسيير الشؤون الإدارية الضرورية في المفوضية من دون التدخل بالمسائل والإجراءات الفنية لها لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد ومباشرة مهامه رسميا.

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