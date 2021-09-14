سائرون تعلق بشأن أنباء انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية

2021/09/14 | 20:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى النائب عن كتلة سائرون، امجد العقابي، الثلاثاء، الانباء المتداولة بشأن انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.

وقال العقابي، في تصريح لـNRT اليوم، (14 ايلول 2021)، انه "لاصحة للانباء المتداولة حول انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية".

وأضاف، ان "التيار الصدري اوفر حظا من جميع الكتل السياسية الاخرى، وسوف يحصد الكثير من المقاعد البرلمانية".

وتابع العقابي: "نحن حاضرون بقوة في الانتخابات القادمة، ونؤكد مرة اخرى ان رئاسة الوزراء القادمة ستكون صدرية بامتياز".

وكانت هناك أنباء خلال المدة القليلة الماضية تزعم وجود احتمالية انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية برمتها بعد الحديث عن تضاؤل حظوظه في الحصول على المقاعد البرلمانية التي يسعى إليها في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، والتي تمكنه من تسمية رئيس الحكومة العراقية المقبلة من قبله باريحية.

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