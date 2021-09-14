العاصفة نيكولاس تضعف مع تقدمها في ولاية تكساس الأميركية

2021/09/14 | 20:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتراجعت قوة العاصفة الاستوائية نيكولاس، اليوم الثلاثاء، مع تقدمها إلى داخل ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، بعدما خفض خبراء الأحوال الجوية قوتها من إعصار حين ضربت اليابسة في وقت سابق الثلاثاء.وتوقع المركز الوطني للأعاصير في نشرته الأخيرة الساعة 9,00 ت غ أن تتقدم العاصفة الاستوائية نيكولاس ببطء نحو الشمال الشرقي مصحوبة برياح تقارب سرعتها 110 كلم في الساعة، ثم شرقا الأربعاء فوق لويزيانا.وتشير الأرصاد إلى أنها ستضعف اليوم الثلاثاء قبل أن تتحول إلى منخفض جوي استوائي بحلول يوم غد الأربعاء.وأفاد المركز الوطني للأعاصير أن مناطق ساحل تكساس وأعلى لويزيانا ستتلقى كمية من الامطار تتراوح بين 13 و25 سم، وقد تصل إلى 50 سم في وسط لويزيانا وجنوبها.وعند إعلانه أن نيكولاس، العاصفة الاستوائية التي تحولت في خليج المكسيك إلى إعصار ترافقه رياح بسرعة 120 كلم في الساعة، لامست اليابسة في تكساس قرابة الساعة 5,30 ت غ، أفاد المركز الوطني للأعاصير أن نيكولاس تتّجه إلى هيوستن، أكبر مدن تكساس، محذرا من أمطار غزيرة ومن خطر حصول فيضانات مفاجئة.وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمطارا غزيرة ورياحا عاتية اقتلعت سطح محطة للوقود.وحض حاكم تكساس غريغ أبوت في بيان سكان الولاية على الأخذ بتحذيرات السلطات المحلية و"البقاء متيقظين".وأعلن رئيس بلدية هيوستن سيلفستر تيرنر في تغريدة امس الاثنين أن المدينة التي تكبدت أضرارا جسيمة عام 2017 جراء الإعصار هارفي، تلزم حال الطوارئ.وكتب "نتوقع أمطارا غزيرة هذا المساء وغدا، أشدد على عدم سلوك الطرقات".ونصبت السلطات سواتر وحشدت بحشد خدمات الطوارئ وطلبت من الأهالي اتخاذ كافة الاحتياطات.

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