الصدر: الجيش العراقي قادر على حماية العراق من الداخل والخارج

2021/09/14 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن الجيش العراقي وبعد أن استعاد هيبته واسترجع ما باعه الفاسدون، قادر على حماية العراق من الداخل والخارج.

وأضاف الصدر في تغريدة على تويتر، أن الجيش العراقي أصبح القوة الأمنية الأقوى والأهم في العراق، وأكد أنه قادر على حماية البلد من الداخل والخارج، خاصة بعد اضمحلال التدخلات الخارجية والداخلية بشؤونه.

هذا، وشدد زعيم التيار الصدري على ضرورة التزام الجيش بحماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع من الحرق والفساد والتصرفات الصبيانية وغيرها بحسب تعبيره.

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