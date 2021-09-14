الدفاع المدني تصدر تحذيراً بشأن اسطوانات الغازات وكيفية التعامل معها

2021/09/14 | 20:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، تحذيراً بشأن اسطوانات الغازات وكيفية التعامل معها لتجنب المخاطر.وأوضحت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “كيفية انفجار اسطوانة الغاز”، مبينة أنه “يجب أن نعلم أنه في داخل الاسطوانة تم تحويل الغاز الى سائل بواسطة الضغط من ١٠ الى ١٢ (بار) بحيث تم ضغط كل …

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