الصحة محذرة من خطر “كورونا”: سلاحنا اللقاح فقط

2021/09/14 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أكد عضو الفريق الطبي الساند لوزارة الصحة، علي أبو طحين، اليوم الثلاثاء، أنه لا سبيل للخلاص من خطورة فيروس كورونا، إلا بتلقي جرعات اللقاح المضاد للفيروس.وقال أبو طحين، لموقع […]

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