القبض على إرهابيين اثنين وضبط عبوات ناسفة في محافظتين

2021/09/14 | 20:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم ضبط 65 عبوه ناسفة على شكل جلكانات سعة 20 لتر.

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