العالم.. كورونا يحصد ملايين الأرواح وأكثر من 242 مليون مصاب

2021/09/14 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت أحصائية، اليوم الثلاثاء، عن عدد اصابات ووفيات فيروس كورونا (كوفيد-19) في جميع دول العالم.

وذكرت الأحصائية، تابعتها (بغداد اليوم)، أن "دول العالم سجلت 224,040,855 إصابة بفيروس كورونا، وتماثل 6,098,011 شخصا للشفاء".

وأضافت أن "حالات الوفاة بفيروس كورونا قد بلغت 4,622,085 حالة في جميع دول العالم".

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