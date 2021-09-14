2021/09/14 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

خاض النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مباراته رقم 177 في دورى أبطال أوروبا،ضد فريق يونك بويز السويسري، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس، كأكثر مشاركة في تاريخ المسابقة.

وتواجد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو على رأس تشكيل مان يونايتد حيث سجل ظهوره الأول بقميص الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا عقب عودته إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من يوفنتوس الإيطالى.

وتعد هذه المشاركة هي ال 53 بقميص اليونايتد في دورى الأبطال، حيث خاض في السابق 101 مباراة مع ريال مدريد بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي برصيد 23 مباراة.

ويعد رونالدو الهداف التاريخى لدورى أبطال أوروبا برصيد 134 هدفا خلال 176 مباراة خاضها في المسابقة قبل مباراة الليلة.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز لضمان المنافسة على الصعود إلى ثمن النهائي أمام الثنائي العنيد فياريال وأتالانتا المنافسين معه ضمن منافسات المجموعة واللذان يلتقيان اليوم أيضأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يعادل كاسياس كأكثر مشاركة فى تاريخ دورى أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يعادل كاسياس كأكثر مشاركة فى تاريخ دورى أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).