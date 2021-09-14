توب 5: بايدن يتجه لحجب بعض المساعدات لمصر.. ولقاء الأسد وبوتين

2021/09/14 | 20:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تخطيط السعودية لإنشاء هيئة "تطوير دفاعي" للأنظمة الصاروخية، وإدارة بايدن تتجه لحجب جزء من المساعدات إلى مصر، وبوتين يعزل نفسه بعد ساعات من لقاء بشار الأسد، ومكالمات لترامب تكشف ممارسته الضغط لتغيير نتائج الانتخابات في اللحظات الأخيرة، وصولا إلى حل آبل لأزمة ثغرة تُستغل في التجسس على هواتف آيفون..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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