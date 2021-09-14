قوة من اللواء 21 بالحشد تنجز عملية تفتيش أمنية في نينوى

2021/09/14 | 20:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذت قوة من اللواء 21 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية تفتيش ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة نينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان ان “القوة الأمنية بالتعاون مع استخبارات اللواء شرعت بعملية البحث والتفتيش لملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في منطقة الحميرة التابعة لقضاء السلامية”.واضاف “وتهدف العملية لمنع بقايا فلول داعش من اتخاذ اي منطقه ملاذا […]

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