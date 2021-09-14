2021/09/14 | 20:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مستشار الأمن القومي السابق في إدارة دونالد ترامب، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، إن الانسحاب من أفغانستان كان خطأ كبيرا.وذكر بولتون، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”، أن “قرار سحب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جون بولتون: الانسحاب من أفغانستان كان خطأ كبيرا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جون بولتون: الانسحاب من أفغانستان كان خطأ كبيرا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جون بولتون: الانسحاب من أفغانستان كان خطأ كبيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).