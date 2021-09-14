مبلغ لا يتصوره العقل!.. نائبة تكشف عن ارقام فلكية يصرفها المرشحون على حملاتهم الانتخابية

2021/09/14 | 21:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، ما يصرفه المرشح للانتخابات على حملته الدعائية.

وقالت نصيف، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (14 ايلول 2021)، ان "المرشح للانتخابات يصرف على حملته الدعائية من 5 مليون دولار فما فوق".

وأوضحت، ان "المرشح يريد 10 الاف صوت، وكل صوت يكلفه 300 دولار، وان المرشح لا يهمه جمهوره وانما لديه منظومتان شراء الاصوات والمراقبين".

وأضافت نصيف: "انا اعطي للمراقب مبلغا زهيدا لحماية اصواتي من البلطجية، ومن يعطي 300 دولار فهذا يستقتل".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزا في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

وسيشارك في الانتخابات 110 حزب سياسي و22 تحالف انتخابي، وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعوة 76 سفارة ومنظمة أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة.

من جهتها اشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، 24 مليونا و29 ألف و927 شخصا، في حين يتنافس 3523 مرشحا عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعدا في البرلمان.

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