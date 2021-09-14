العراق: الحكومة توزع قطع اراض سكنية لهذه الشريحة

2021/09/14 | 21:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن امين بغداد علاء معن، الثلاثاء، توزيع (1048) قطعة ارض سكنية للمستحقين من موظفي امانة بغداد للمرحلة الاولى.

وذكر معن في بيان خلال حضوره القرعة، اليوم (14 ايلول 2021)، ان "هذه الممارسة الجميلة ادخلت الفرحة لقلوب زملائنا موظفي امانة بغداد عبر قرعة لتوزيع قطع اراض على المستحقين من موظفي امانة بغداد المرحلة الاولى التي تضم 1048 قطعة سكنية، مباركا لجميع الفائزين بهذه القرعة".

واضاف، ان "المرحلة الثانية سيتم توزيعها خلال 45 يوم وتضم 1850 قطعة ارض اخرى بمناطق مختلفة ضمن املاك امانة بغداد".

واشار الى ان "هذه الممارسة تعد تجربة رائعة وشفافة تم اعداها عبر معايير محددة تضمن العدالة لجميع الموظفين المستحقين".

وتابع، انه "شاهد فرحة الموظفين وانا سعيد اكثر منهم وانا اشارك بهذه المهمة التي توفر السكن اللائق لمنتسبينا وزملائنا بامانة بغداد".

واكد امين بغداد ان "هذا الاجراء يأتي ضمن السياسة العامة للدولة التي توفر من خلال منصة داري قطع الاراضي السكنية لعموم شرائح الشعب العراقي.

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