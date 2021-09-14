2021/09/14 | 21:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اغنية الكوكب مسروقة من الشاعر حازم جابر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nz0PoRaBSLI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اغنية الكوكب مسروقة من الشاعر حازم جابر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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