2021/09/14 | 21:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن أمين بغداد علاء معن، الثلاثاء، توزيع 1048 قطعة أرض سكنية للمستحقين من موظفي الأمانة للمرحلة الأولى.وذكر بيان للأمانة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “ذلك جاء خلال ممارسة شفافة عبر قرعة شملت حضور ممثلين عن دوائر امانة بغداد”.وقال معن خلال حضوره الممارسة والقرعة إن “هذه الممارسة الجميلة أدخلت الفرحة …

ظهرت المقالة أمانة بغداد تعلن توزيع الوجبة الاولى من قطع الأراضي السكنية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تعلن توزيع الوجبة الاولى من قطع الأراضي السكنية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تعلن توزيع الوجبة الاولى من قطع الأراضي السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).