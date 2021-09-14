عن عدنان درجال..حسن الجنابي

2021/09/14 | 21:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب حسن الجنابي:

على هذه “الشعبية” الكبيرة لماذا لا نرشح عدنان درجال رئيساً لإتحاد كرة السلة والطائرة والساحة والميدان وغيرها اضافة الى وزارته واتحاد كرة القدم حالياً وعضويته المقبلة في مجلس النواب باعتباره مرشحاً قوياً!!!

هو وزير يتصرف بمصائر الأندية، ورؤساء الأندية الرياضية التي تخضع له بمنصبه الحالي كوزير، هم اعضاء الهيئة العامة التي تنتخب رئيس الأتحاد (يا سلام على تكافؤ الفرص والمنافسة الشفافة).

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