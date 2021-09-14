50 ألف دينار مكافأة شهرية للعمال المتقاعدين

2021/09/14 | 21:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

صوت مجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الثلاثاء، على استمرار المكافأة الشهرية للعمال المتقاعدين بقيمة 50 ألف دينار.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة العمل في بيان، 14 أيلول/سبتمبر، أنّ "مجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، عقد جلسة طارئة ترأسها وكيل الوزارة أحمد حميد العلواني، جرى خلالها التصويت على استمرار المكافأة البالغة 50 ألف دينار شهريًا، وتضمينها بموازنة 2022، بسبب عدم إقرار القانون الجديد لحد الآن".

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وأضاف البيان، أنّ "العلواني أكد خلال الاجتماع ضرورة بذل الجهود اللازمة من أجل تحسين المستوى المعيشي للعمال، وتحقيق الأهداف المنشودة وفق رؤية وزارة العمل في خدمة الشرائح المختلفة من المجتمع".

من جهتها، أشارت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران، وفق البيان، إلى "المتابعة المستمرة لقانون الضمان الجديد من أجل إنصاف هذه الفئة المظلومة"، مؤكدة على "تضمين هذه المكافأة بشكل ثابت لحين إقرار القانون".

وأوضح البيان، أنّ "الاجتماع شهد النظر في عدد من طلبات المواطنين وأصحاب العمل، والتصويت على بعض القرارات الداخلية التي تخص سير عمل الدائرة".

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