بأسناد 11 محافظة.. بلدية كربلاء تعلن استعداداتها لزيارة الاربعين (صور)

2021/09/14 | 21:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع دخول العربات أو الباعة المتجولين خلال فترة الزيارة.

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