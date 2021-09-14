المفوضية تتحدث عن آلية توزيع المراقبين الدوليين في مراكز الاقتراع

2021/09/14 | 21:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، نبراس أو سودة، الثلاثاء، طريقة توزيع المراقبين الدوليين الذين سيشاركون في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة.وقالت أبو سودة في تصريح للقناة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “الأمم المتحدة ستشارك عبر 130 مراقباً، والاتحاد الأوروبي، بـ 100 مراقب، حيث ستكون هناك لجنة مشكلة من قبل المفوضية، برئاسة …

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