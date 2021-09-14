مسؤول: العراق يتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري مع الأردن

2021/09/14 | 21:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صرح سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية حيدر العذاري، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 11 شهراً الأخيرة من عام 2020 كان بحدود 448 مليون دينار أردني.وأضاف السفير أنه توجد نية لتوسيع حجم التبادل التجاري، خصوصاً بعد …

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