قرار حكومي بشأن 3 مصافِ للنفط في العراق

2021/09/14 | 21:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر المجلس الوزاري للطاقة، اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن ثلاثة مصافٍ في العراق.جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين للمجلس، لسنة 2021 برئاسة وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، حسبما ذكر بيان للوزارة.وأضاف، أن "المجلس …

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