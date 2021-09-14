فراق وحنين ……. - منصور الريكان

2021/09/14 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان لاتبكي سيدتي فحزنكِ قد وصلْأنا كلّما بالصمت ألمحكِ ابتهلْفالليلة ما نمتُ قد هدل الحمامْودموعكِ هطلت كما وجع الغمامْواحسرتاه تآنست صور الغرامْأسفي عليكِ جميلتي احتقن الكلامْمن أيِّ بابٍ جئتني قلتِ السلامْوالعطر قل لي تحتوينه من زمانْأيام كنّا في الشتاتْ …….لا البحر يرويني ولا ذكرى انفصامْكنتِ العيون وكنتِ روحي في المهبْهل تسمعين حبيبتي دقات قلبْناديتك ......





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