2021/09/14 | 21:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بعد طول انتظار، كشفت شركة أبل هاتفها الجديد “آيفون 13″، خلال العرض السنوي لمنتجاتها في كاليفورنيا، مساء الثلاثاء.وسيأتي هاتفا “آيفون 13 ” و”آيفون 14 ميني” متوفران بألوان هي الأسود والأزرق والوردي والأبيض والأحمر.ومن ناحية الشكل، اختلف شكل عدسات الكاميرا الخلفية، لتصبح بشكل قطري وليس عامودي.كما تتوفر شاشات الهاتف الجديدة ساطعة بنسبة […]

ظهرت المقالة الجيل الجديد بخمسة ألوان..



أبل تكشف عن “آيفون 13” أولاً على الايام نيوز.

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