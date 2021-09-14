إيران تعلن حجم صادراتها الى العراق خلال خمسة أشهر

2021/09/14 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانة، الثلاثاء، أن حجم صادرات السلع الايرانية الى العراق في غضون الاشهر الخمسة الماضية سجل زيادة بنسبة 31 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأكد سيد روح الله لطيفي في حديث نقلته وكالة “فارس”، أن “العراق احتل المرتبة الثانية بين الدول الاكثر استيرادا للبضائع الايرانية خلال الفترة الاخيرة”؛ معربا عن اسفه لـ”تراجع حجم التبادل التجاري في العام الماضي بين البلدين، وذلك عقب غلق العديد من الحدود البرية المشتركة للحد من تفشي وباء كورونا”.

واضاف، ان “الاشهر الخمسة الماضية سجلت زيادة في منحى التبادل الاقتصادي بين ايران والعراق”، لافتاً الى أن “حجم الصادرات الايرانية في غضون 5 اشهر مضت، بلغ 12 مليونا و24 الف طن، وبما يعادل 3 مليارات و163 مليونا و343 الفا و248 دولارا؛ مسجلا 53 بالمئة زيادة من حيث الوزن، و31 بالمئة من حيث القيمة”.

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