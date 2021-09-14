2021/09/14 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام صومالية يوم الثلاثاء بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم بانفجار في العاصمة مقديشو.

وقال موقع “غاروي أونلاين” الإخباري المحلي إن انتحاريا فجر نفسه في مقهى بالقرب من معسكر تدريب “الجنرال غوردون” العسكري في مقديشو.

وأضاف أن التقارير الأولية أفادت بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب آخرون في الهجوم الذي يأتي وسط أزمة سياسية في البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وعلى مدار الأشهر الماضية، نفذ الجيش الصومالي عدة عمليات عسكرية واسعة ضد “حركة الشباب” في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم جنوب ووسط البلاد.

وتخوض الحكومة حربا ضد المسلحين منذ أكثر من عقد بالتعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال المعروفة بـ”أميصوم” وقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير انتحاري في مقديشو يخلف 10 قتلى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير انتحاري في مقديشو يخلف 10 قتلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).