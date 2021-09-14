القبض على 'إرهابيين' وضبط عبوات ناسفة في محافظتين

2021/09/14 | 21:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، القبض على "إرهابيين اثنين" وضبط عبوات ناسفة في محافظتي الأنبار ونينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (14 ايلول 2021)، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - متمثلة في شعب استخبارات الفرق الخامسة والسابعة والسادسة عشر والتي على إثرها تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في الرطبة بالانبار وهو الذي استهدف قواتنا الامنية وقاد الهجوم على مركز شرطة الحرية وسيطرة زنكورة وسرقة الأسلحة في منطقة الخسفة و5 كيلو قبل التحرير".

وأضاف البيان، أن "الاخر قبض عليه في منطقة النمرود بنينوى وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب".

واوضح، انه "تم ضبط 65 عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة 20 لتر في قضاء عنه بالانبار وقد جرى تسليم الارهابيين الى جهة الطلب، فيما قامت مفارز هندسة للفرقة السابعة بتفجير العبوات موقعيا".

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