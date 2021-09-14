2021/09/14 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _cPO-e4OH3M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ولائم لإيقاف الغنائم.. برامج انتخابية تتوعد "الفساد" | أبعاد أخرى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ولائم لإيقاف الغنائم.. برامج انتخابية تتوعد "الفساد" | أبعاد أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).