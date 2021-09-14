2021/09/14 | 21:35 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oY96a3oxyXw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرشح .. هل ينام وماذا يرى في المنام #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرشح .. هل ينام وماذا يرى في المنام #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).