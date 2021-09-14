2021/09/14 | 21:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7_RYT319UV0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الامن يدخل على خط المراقبة | مرشحون مع علي فرحان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الامن يدخل على خط المراقبة | مرشحون مع علي فرحان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).