رونالدو سجل وأصاب رجل أمن.. خسارة

2021/09/14 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مباراة حافلة باللقطات المثيرة، سقط مانشستر يونايتد أمام مضيفه السويسري يانغ بويز، الثلاثاء، بنتيجة 1-2 في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

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