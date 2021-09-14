مرشحة عن تحالف الفتح: المرحلة المقبلة مفصلية وكل ما يعد به البرلمان القادم هو التجديد

2021/09/14 | 22:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت المرشحة عن تحالف الفتح النائبة، انتصار الموسوي، اليوم الثلاثاء، ان المرحلة المقبلة مفصلية وكل ما يعد به البرلمان عملية رفع سعر القادم هو التجديد.وقالت الموسوي في تصريح تلفزيوني اطلعت عليه “الايام نيوز”، ان ” المرحلة المقبلة مفصلية وكل ما يعد به البرلمان القادم هو التجديد”، مشيرة الى ان ، “صرف الدولار ليس […]

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