يونج بويز يقهر اليونايتد في الوقت القاتل بدوري الأبطال

2021/09/14 | 22:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعصعق يونج بويز السويسري ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتغلب عليه بنتيجة (2-1) في المباراة التي احتضنها ملعب سويس وانكدورف، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.وافتتح اليونايتد التسجيل أولًا عبر كريستيانو رونالدو في الدقيقة (13)، وعدل الفريق السويسري النتيجة عبر نيكولاس نجيمالو في الدقيقة (66)، قبل أن يسجل جوردان سيباتشيو هدفًا قاتلًأ في الدقيقة (90).واستغل أصحاب الأرض لعب اليونايتد بنقص عددي منذ الدقيقة 35 بالشوط الأول، بعد طرد آرون وان بيساكا، ليحقق أول 3 نقاط، متصدرا المجموعة السادسة، قبل لقاء فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي، في وقت لاحق اليوم.المصدر: كورة

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