نفس المواطن السيء الحظ - سعود سالم

2021/09/14 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ) في إحدى محطات المترو صباحا ( … ) البشر يتجمعون ويتزاحمون كالذباب ( … ) لم يستيقظوا بعد من أحلامهم ليلة البارحة ( … ) يسرعون إلى حفرهم ومغاغيرهم التي تعودوا العمل فيها ( … ) المكاتب والمصانع والمحلات الكبيرة والصغيرة الحوانيت والمقاهي والمطاعم والبارات والمخازن ( … ) يواصلون هذه الرحلة لمدة سنوات عديدة قبل أن ينال كل منهم حقه في السرطان وآلزهايمر والكورونا والمياه الزرقاء والآرتروز ( … ) المترو ي ......





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