العراق المحتل ... ومهزلة الانتخابات في القرن الحادي والعشرين - محمد جواد فارس

2021/09/14 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_جواد_فارس العراق احتل من قبل المملكة البريطانية المتحدة بعد انتصار إنكلترا وفرنسا في الحرب العالمية الأولى ، حيت تقاسم الإنكليز و الفرنسين منطقة الشرق الأوسط ، وأصبحت لبنان وسوريا حصت فرنسا ، والعراق حصت المستعمر الإنكليزي ، العراف لأهمية موقع العراق الجغرافي ، أضافة لوجود نهري دجلة والفرات (وادي الرافدين ) و العراق بلد الحضارات وفيه الكثير من الاثار و سومر و أكد وبابل و اشور ، إضافة للمعلومات المتوفرة لدى ......





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