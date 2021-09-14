2021/09/14 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاطمة العبيدي وفاتن فاروق تشاركان بمعرض للرسم في بلغاريا لوحات عالمية تتنوّع أساليبها بين الواقعية والتجريد والحداثة بغداد – فائز جواد شاركت الفنانتان فاطمة العبيدي وفاتن فاروق وبدعوة من جمعية الصداقة العالمية للفنانين , في المعرض الدولي للرسم الذي اقيم اقليم البلقان ببلغاريا , وبمشاركة اربعون فنانا من دول بلغاريا وتركيا و العراق و قبرص […]

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