2021/09/14 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنون بابل تستضيف عرض الإشارة بابل – سليم العناوي استضافت كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل وعلى مسرحها الكبير عرض مسرحية (الاشارة) ضمن فعاليات مهرجان العراق لسينما ومسرح التعزية الدولي الخامس والذي تقيمه محافظة بغداد بالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية ومسرحية (الاشارة) هي من انتاج فرقة جامعة بابل بالتعاون مع قسم الفنون المسرحية بكلية الفنون ، […]

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