2021/09/14 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سميرة سعيد تخضع لعمليات تجميل القاهرة – الزمان عترفت الفنانة المغربية سميرة سعيد أنها خضعت لعمليات التجميل، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج أبلة فاهيتا.ولم تكشف سعيد عن الأماكن التي أجرت فيها العمليات، كما كشفت عن أعلى وزن وصلت إليه بلغ 55 كيلوغرام.وروت سميرة سعيد عن موقف محرج تعرضت له قبل ظهورها على المسرح في […]

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