2021/09/14 | 22:42 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي لابو الغيط: العراق سائر في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار محل القطيعة والتصادم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/14 | 22:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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