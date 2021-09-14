2021/09/14 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p5ZciO_CN5E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت القوات الامنية لعجلة متروكة في الكرادة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت القوات الامنية لعجلة متروكة في الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).