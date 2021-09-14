2021/09/14 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت القوات الامنية لعجلة متروكة في الكرادة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: p5ZciO_CN5E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعلت القوات الامنية لعجلة متروكة في الكرادة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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