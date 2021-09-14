2021/09/14 | 22:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Xa9AHqXd7wY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فساد المنافذ والتدخل الحزبي وتطوير منفذي سفوان والشلامجة في #لقاء_خاص مع رئيس الهيئة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فساد المنافذ والتدخل الحزبي وتطوير منفذي سفوان والشلامجة في #لقاء_خاص مع رئيس الهيئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).