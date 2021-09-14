’آبل’ تكشف النقاب عن هواتف آيفون 13

2021/09/14 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيا بعد طول انتظار، كشفت شركة أبل هاتفها الجديد “آيفون 13″، خلال العرض السنوي لمنتجاتها في كاليفورنيا، مساء الثلاثاء.وسيأتي هاتفا “آيفون 13 ” و”آيفون 14 ميني” متوفران بألوان هي الأسود والأزرق والوردي والأبيض والأحمر.ومن ناحية الشكل، اختلف شكل عدسات الكاميرا الخلفية، لتصبح بشكل قطري وليس عامودي.كما تتوفر شاشات الهاتف الجديدة …

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