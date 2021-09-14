نقابة المحامين توجه رسالة الى مؤتمر استرداد أموال العراق المنهوبة

2021/09/14 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أرسلت نقابة المحامين في العراق، الثلاثاء، رسالة الى مؤتمر استرداد أموال العراق المنهوبة، مؤكدة على قضية “لا للإفلات من العقاب”.وجاء في رسالة النقابة، تلقى “النور نيوز” نسخة منها، “انتهز فرصة انعقاد مؤتمركم لاخاطبكم باسم آلاف المحامين العراقيين المنضوين تحت لواء نقابة المحامين العراقيين بخصوص استرداد اموال العراق المنهوبة، وأجدها فرصة لتأكيد …

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