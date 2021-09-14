المرشح عن صلاح الدين احمد العزاوي يتحدث لـ”النور” عن تفعيل جملة ملفات لخدمة المواطنين

2021/09/14 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المرشح عن محافظة صلاح الدين، أحمد ناظم العزاوي، (الدائرة الثانية – تسلسل 49)، أن المحافظات المحررة، بحاجة إلى تفعيل جملة ملفات، لتقديم الخدمات للمواطنين.وقال ناظم في تصريح لـ”النور نيوز” إن “المحافظات المحررة من سيطرة تنظيم داعش الارهابي، بشكل عام، ومحافظة صلاح الدين بشكل أخص، بحاجة إلى تفعيل ملف التعويضات للمتضررين، …

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