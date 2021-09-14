ما هكذا نسترد أموالنا المنهوبة

2021/09/14 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬انَّ‭ ‬هناك‭ ‬ربطاً‭ ‬بين‭ ‬كون‭ ‬العراق‭ ‬يحتل‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الفساد،‭ ‬وبين‭ ‬إقامة‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لاسترداد‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬الفاسدين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وتوجيه‭ ‬رسالة‭ ‬ممهورة‭ ‬بتوقيع‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬وممثلي‭ ‬بعض‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتحصيل‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬المليارية‭ ‬المهرّبة‭.‬ ما‭ ‬يجري‭ ‬يحمل‭ ‬العنوان‭ ‬الأكثر‭ ‬جذبا‭ ‬وجمالا‭ ‬وأهمية،‭ […]

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