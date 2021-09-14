مصدر مقرب من الرئاسة المصرية لـ (الزمان): فتح صفحة جديدة مع الإخوان مرتبط بشروط

2021/09/14 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة في‭ ‬أول‭ ‬تعقيب‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬حول‭ ‬استعداد‭ ‬القاهرة‭ ‬للتصالح‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين،‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أنّ‭ ‬دعوة‭ ‬السيسي‭ ‬مرتبطة‭ ‬بشروط‭ ‬معينة‭ ‬وهي‭ ‬اعتراف‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬بشرعية‭ ‬النظام‭ ‬القائم‭ ‬والتخلي‭ ‬عن‭ ‬العنف‭ ‬و‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ […]

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